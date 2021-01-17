Матвей Елисеев: Допущенный промах? Я давно не боролся за медали и оказался не готов психологически

Отметим, что 27-летний спортсмен финишировал на шестом месте, допустив один промах на рубежах и отстав от лидера соревнований – норвежца Тарьея Бе на 20,1 секунды.

– На последнем большом подъеме мне пришлось отстать от Лессера где-то секунд на восемь, чтобы сохранить силы и бороться дальше. Я спокойно и медленно отрабатывал все подъемы, чтобы со спуска уже выходить и догонять. Промах на последнем рубеже? Давно не был в такой компании, не боролся за медали, оказался немножко не готов психологически, – сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также спортсмен заявил, что он пропустит следующий этап Кубка мира в австрийском Антхольце и будет готовиться к чемпионату мира, который состоится с 10-го по 21 февраля в Поклюке (Словения).