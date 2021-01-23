Анатолий Хованцев – о бронзе мужской сборной России: В преддверии ЧМ это хороший результат

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев подвел итоги мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Отметим, что российская команда показала третий результат, уступив французам 50,8 секунды. Второе место заняли представители Норвегии (+0,8).

Сборную России представляли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

– В преддверии чемпионата мира это хороший результат. Но мир – это отдельный старт, все будет зависеть от распоряжений тренеров в подготовке, от последнего подготовительного этапа. Латыпов мог не доводить до последнего выстрела, это не есть хорошо. Но то, что выиграл у Долля на финише – конечно, молодец, – цитирует Хованцева Sport24.

Напомним, мировое первенство пройдет с 10-го по 21 февраля в словенской Поклюке.