Серебряный призер чемпионата России переходит в сборную Румынии

Российская биатлонистка Наталья Ушкина заявила, что будет выступать за сборную Румынии. Сегодня 24-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате страны в Ханты-Мансийске.

«Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду. Румынский паспорт я получила совсем недавно. Поскольку половину сезона меня содержала Мордовия, я, грубо говоря, им была должна — регион приобретал мне патроны, давал винтовку. Плюс соревновательная практика», — приводит ТАСС слова биатлонистки.

Победу в спринте на чемпионате России одержала Евгения Павлова. Гонка преследования состоится 1 апреля. Начало в 11:00 (мск).