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Легендарный велогонщик приговорен к трем годам заключения

Ни дня без криминальных сводок из мира спорта. Правда, на этот раз героем очередного судебного разбирательства стал не футболист, а легенда велоспорта - итальянский гонщик Марио Чиполлини.
Легендарный велогонщик приговорен к трем годам заключения
20 октября 2022 08:48
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Соцсети Марио Чиполлини

«Если бы я не был профессиональным велосипедистом, я мог бы стать порно звездой», - скромно, но со вкусом любил говорить о себе спортсмен. Но теперь Марио предстоит освоить новую профессию - в тюрьме, где он проведет ближайшие три года.

55-летний Чиполлини может похвастаться не только внешностью. Марио - рекордсмен по количеству побед на этапах Джиро д'Италия, их у гонщика целых 42. В 2002 году Чиполлини выиграл гонку Милан - Сан Ремо и стал чемпионом мира. На сегодняшний день он все еще остается одним из лучших спринтеров в истории велоспорта. Несмотря на буйный характер и регулярные скандалы со спонсорами, все годы профессиональной карьеры Чиполлини многое прощали и многое терпели за его невероятную работоспособность, талант и маниакальную влюбленность в гонки.

Марио был настоящей рок-звездой велогонок, публика его обожала. Фанаты называли его не иначе как «Король Лев» или «Супер Марио». Только Чиполлини мог позволить себе выйти на очередной старт в розовом велюровом комбинезоне или в комбинезоне с рисунком человеческих мышц, наплевав на правила о командной велоформе. Международному союзу велосипедистов (UCI) все это, конечно, не нравилось и Марио переодически штрафовали. Но - не более. Все понимали, что эпатажность итальянца поднимает рейтинги, а значит привлекает дополнительные рекламные контракты. Чиполлини точно не бедствовал. Некоторые свои выходки он успевал трансформировать и в благотворительность. Так его вышеупомянутый «мышечный» комбинезон был продан на благотворительном аукционе за 44 тысячи долларов.

Чиполлини несколько раз порывался завершить профессиональную карьеру, но сделал это только в 2008 году, когда ему исполнился 41 год. В 2010 году Марио занялся производством гоночных велосипедов, запустив свой собственный бренд. А в 2013 году грянул громкий допинговый скандал, так называемое дело «доктора Фуэнтеса», который несколько лет был личным врачом в том числе и Чиполлини. В расследовании, опубликованном Gazzetta Dello Sport утверждалось, что Марио, который у испанского врача проходил под кодовым именем «Мария», на протяжение трех лет получал различные виды допинга. Тогда адвокату удалось доказать, что все эти заявления ложные. Но в 2017 году итальянскому велогонщику снова пришлось отправиться в суд. На это раз по обвинению в нападении на бывшую жену - Сандру Ландуччи, а также в преследовании, угрозах и нанесении травм. Кстати, Ландуччи - родная сестра бывшего итальянского вратаря Марко Ландуччи, который выступал за «Фиорентину и «Интер». Сейчас он входит в тренерский штаб Массимилиано Аллегри в «Ювентусе». По словам потерпевшей, ее бывший муж, а также отец двух ее детей, неожиданно пришел на работу к Ландуччи и на глазах у коллег схватил за шею, после чего ударил головой о стену. Суд длился несколько лет, но на этот раз адвокаты не смогли спасти Чиполлини. «Супер Марио» на протяжение долгого времени многое сходило с рук, но бытовое насилие стало для легенды велоспорта точкой невозврата.

источник: «Советский спорт»
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