Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку

Чем заняться на пенсии, когда борьба за урожай на любимом огороде перестала приносить радость, а дети давно выросли? Один из вариантов — отправиться путешествовать, если позволяют финансовые возможности и здоровье. В 1951 году простой житель Хельсингборга Густав Хаканссон показал всему миру, что дальние поездки — это не только туризм, а упорство и уверенность в своих силах порой помогают проснуться знаменитым на всю страну.
ДЕДУШКА, ПОЕЗЖАЙТЕ ДОМОЙ
Густав прочитал в газете о проведении многокилометрового веломарафона с севера на юг Швеции и тотчас же решил принять в нём участие. Денег на на поезд до Хапаранды у него не было, и он отправился туда на своём велосипеде, что показалось ему совершенно логичным. По приезде на место Хакансссона ждало разочарование — возраст участников гонки по регламенту не должен был превышать 40 лет, а на его заявление, что он только что преодолел больше половины искомой дистанции на том самом велосипеде, организаторы только снисходительно улыбнулись. Не скрывали смеха и будущие участники марафона, все как один добиравшиеся до Хапаранды на общественном транспорте. Густаву настоятельно посоветовали отправиться домой. И тогда он решил показать скептикам, что скоро смеяться будут уже над ними.
НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СНА
Упрямый пенсионер нацепил самодельную табличку с номером «0» и отправился покорять маршрут вне зачёта. И уже к середине дистанции стало ясно, что в гонке происходят уникальные события. Всё дело в том, что Хаканссон либо не знал о положенном веломарафонцам времени отдыха, либо, что называется, пошёл на принцип. Так или иначе, преодолев половину пути, Густав ложился спать лишь раз — на три-четыре часа на случайно встреченной лавочке. И за счёт этого оказался далеко впереди официальных лидеров пробега. Об уникальном велосипедисте стали писать газеты — и стало ясно, что Хаканссон действительно идёт точно по маршруту, соблюдая все условия, которые были предложены участникам гонки. Тогда же Густав получил от поражённой шведской прессы прозвище «Стальной дед».
КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЁМ
Когда история получила огласку, путь Густава чуть не прервался. Он был остановлен полицией и силой отправлен на медкомиссию. Которая показала, что здоровье пенсионера в полном порядке и препятствий для продолжения гонки быть не может. Хаканссон, недовольно ворча, вернулся на дистанцию и завершил её за сутки до официального победителя. На финише Густава в буквальном смысле носили на руках. А на следующий день он удостоился аудиенции у короля Швеции Густава VI Адольфа. Триумф Хаканссона признали даже его молодые соперники, насмехавшиеся над ним перед стартом.
А Густав дожил до 101 года, до последних дней жизни не расставаясь с любимым велосипедом. Полученная слава помогла ему стать ещё и популярным исполнителем религиозных песен — он стал старейшим певцом в истории, издавшим свои записи, продемонстрировав отличный пример того, как можно весело и с пользой провести последние годы жизни.