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Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку

Густава Хаканссона не допускали к участию из-за возраста, но это не помешало ему стать звездой.
Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку
13 июня 2023 08:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Sundsvalls Museum

Чем заняться на пенсии, когда борьба за урожай на любимом огороде перестала приносить радость, а дети давно выросли? Один из вариантов — отправиться путешествовать, если позволяют финансовые возможности и здоровье. В 1951 году простой житель Хельсингборга Густав Хаканссон показал всему миру, что дальние поездки — это не только туризм, а упорство и уверенность в своих силах порой помогают проснуться знаменитым на всю страну.

ДЕДУШКА, ПОЕЗЖАЙТЕ ДОМОЙ

Густав прочитал в газете о проведении многокилометрового веломарафона с севера на юг Швеции и тотчас же решил принять в нём участие. Денег на на поезд до Хапаранды у него не было, и он отправился туда на своём велосипеде, что показалось ему совершенно логичным. По приезде на место Хакансссона ждало разочарование — возраст участников гонки по регламенту не должен был превышать 40 лет, а на его заявление, что он только что преодолел больше половины искомой дистанции на том самом велосипеде, организаторы только снисходительно улыбнулись. Не скрывали смеха и будущие участники марафона, все как один добиравшиеся до Хапаранды на общественном транспорте. Густаву настоятельно посоветовали отправиться домой. И тогда он решил показать скептикам, что скоро смеяться будут уже над ними.

Источник фото: Sundsvalls Museum

НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СНА

Упрямый пенсионер нацепил самодельную табличку с номером «0» и отправился покорять маршрут вне зачёта. И уже к середине дистанции стало ясно, что в гонке происходят уникальные события. Всё дело в том, что Хаканссон либо не знал о положенном веломарафонцам времени отдыха, либо, что называется, пошёл на принцип. Так или иначе, преодолев половину пути, Густав ложился спать лишь раз — на три-четыре часа на случайно встреченной лавочке. И за счёт этого оказался далеко впереди официальных лидеров пробега. Об уникальном велосипедисте стали писать газеты — и стало ясно, что Хаканссон действительно идёт точно по маршруту, соблюдая все условия, которые были предложены участникам гонки. Тогда же Густав получил от поражённой шведской прессы прозвище «Стальной дед».

Источник фото: Sundsvalls Museum

КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЁМ

Когда история получила огласку, путь Густава чуть не прервался. Он был остановлен полицией и силой отправлен на медкомиссию. Которая показала, что здоровье пенсионера в полном порядке и препятствий для продолжения гонки быть не может. Хаканссон, недовольно ворча, вернулся на дистанцию и завершил её за сутки до официального победителя. На финише Густава в буквальном смысле носили на руках. А на следующий день он удостоился аудиенции у короля Швеции Густава VI Адольфа. Триумф Хаканссона признали даже его молодые соперники, насмехавшиеся над ним перед стартом.

Источник фото: Sundsvalls Museum

А Густав дожил до 101 года, до последних дней жизни не расставаясь с любимым велосипедом. Полученная слава помогла ему стать ещё и популярным исполнителем религиозных песен — он стал старейшим певцом в истории, издавшим свои записи, продемонстрировав отличный пример того, как можно весело и с пользой провести последние годы жизни.

источник: «Советский спорт»
Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку
Стальной дед покорил Швецию. Чудаковатый пенсионер с бородой выиграл сверхмарафонскую велогонку
Густава Хаканссона не допускали к участию из-за возраста, но это не помешало ему стать звездой.
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