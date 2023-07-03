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На чемпионате мира сенсационно включили гимн России. Отважный серб плевал на санкции

Главу Балканского союза велоспорта в России наградили за доблесть и отвагу.
На чемпионате мира сенсационно включили гимн России. Отважный серб плевал на санкции
03 июля 2023 22:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Русский дом

Впервые имя Владимира Кували большинство российских поклонников велогонок услышали осенью 2021 года. Тогда на чемпионате мира среди любителей победу отпраздновала наша велосипедистка Марина Летаева. Несмотря на любительский статус соревнований, на них распространялись все ограничения, наложенные на наших спортсменов по линии ВАДА — чемпионат проходил под эгидой UCI. Но Куваля, входивший в оргкомитет, распорядился включить в честь победы Летаевой гимн России. После чего вполне ожидаемо разгорелся скандал.

От Кували потребовали объявить, что гимн был включён по ошибке и извиниться, но он отказался это делать. Серб заявил, что не признаёт правомерным лишение России национальной символики на соревнованиях и сделал это намеренно. После чего был вызван в Париж на заседание дисциплинарной комиссии, где собрались организаторы всех крупнейших велогонок мира. Избежать отстранения со своего поста Владимиру удалось, после чего он решил отстаивать свою позицию до конца.

НОВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

В 2022 году защищать интересы российского спорта стало намного сложнее, а для иностранных спортивных чиновников — и небезопаснее. В UCI наивно полагали, что поступок Кували так и останется разовой акцией. Но Владимир не остановился на этом и пригласил российских спортсменов на традиционную велогонку по маршруту Белград — Баня-Лука, связывающему Сербию и Боснию и Герцеговину. После этого Кувале вынесли несколько предупреждений, запретили использовать, кроме российской и белорусской, ещё и боснийскую и сербскую символику, чтобы подчеркнуть, что его позиция идёт вразрез с взглядом на вопрос двух государств, а затем и вовсе отменили гонку.

Источник фото: Русский дом

Но Владимир не сдался и тут. Когда было объявлено, что гонка Белград — Баня-Лука в этом году всё же состоится, а несколько российских спортсменов всё-таки выступят на ней в нейтральном статусе в составе иностранных команд, он заявил, что победители этапов будут вне зависимости от их национальной принадлежности чествоваться с использованием государственной символики — и делать какие-то исключения он не намерен.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

Усилия Владимира Кували не остались незамеченными в нашей стране. За свой смелый поступок двухлетней давности он получил награду от Россотрудничества — почётный знак «За дружбу и сотрудничество».

Источник фото: Русский дом

На торжественной церемонии, которая прошла в Белграде, глава Балканского союза велоспорта заявил, что гордится тем, что удалось сделать ему и коллегам. И пообещал и в дальнейшем бороться за равенство и справедливость в спорте. Как мы видим по прошествии двух лет, Куваля своё слово держит, несмотря на то, что давление на него со стороны чиновников мирового велоспорта усиливается. Рисковать своим положением в обществе ради принципов способен далеко не каждый. Поэтому хочется верить, что заслуги этого отважного человека ещё не раз будут отмечены наградами — в том числе и более высокого ранга.

источник: «Советский спорт»
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