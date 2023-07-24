Битва титанов. Триумфатор «Тур де Франс» Вингегор претендует на статус доминирующего чемпиона

Маршрут «Тур де Франс» 2023 года оказался немного нестандартным: уже среди первых шести этапов в роутбуке команд значились два холмистых, за что спасибо старту гонки в Стране Басков, и два горных, но при этом среди четырёх последних только на одном генеральщики имели шанс устроить разборки. Однако это никак не могло повлиять на то, что борьба за жёлтую (лидерскую) майку развернётся между действующим чемпионом «Тура» Йонасом Вингегором и побеждавшим дважды подряд до него Тадеем Погачаром.

Первый настоящий удар по конкуренту нанёс датчанин на пятом этапе, когда опередил своего главного оппонента на 64 секунды, а в общем зачёте начал опережать его чуть менее чем на минуту. Словенец в полной мере ответить не сумел, поэтому был вынужден помаленьку выгребать отставание на следующих этапах. С одной стороны, отыгрывать порой удавалось буквально крупицы времени. С другой, отставание в генеральной классификации неумолимо сокращалось. В итоге после двух недель гонки спортсменов разделяло мгновение по меркам трёхнедельного гранд-тура – 10 секунд.

Tour de France

Все понимали, что индивидуальная гонка с раздельным стартом в гору на 16-м этапе после дня отдыха может оказаться решающим сражением за жёлтую майку. Вингегор проявил себя просто великолепно, опередив Погачара, занявшего второе место на этапе, на 1:38. Это был серьёзнейший удар по перспективам словенца. А окончательно отправили его в нокаут на следующий день, когда он полностью провалил этап, тогда как датчанин оказался по-прежнему хорош. Отставание в семь с половиной минут было уже, разумеется, не отыгрываемым. Тем более что сложных этапов к тому моменту уже почти не осталось.

Вингегор сделал серьёзную заявку на многолетнее доминирование на «Тур де Франс», второй раз подряд победив юного гения Погачара, который непременно постарается достойно ответить в следующие годы. Вот только на этот раз он проиграл в генерале в два раза больше времени, чем год назад – 7:29 против 3:34. Кстати, еще в 2021 Тадей как раз уверенно победил Йонаса (5:20), но сейчас картина радикально поменялась.

Помимо этой парочки стоит отметить еще некоторых гонщиков. Адам Йейтс хоть и был главным помощником лидера команды Погачара, но и про себя не забыл: заехал на подиум, заняв итоговое третье место в генеральной классификации, выиграл первый же этап, после которого еще на протяжении трех дней возил на своих плечах жёлтую майку. Йеспер Филипсен четырьмя победами и завоёванной зеленой майкой (очковая номинация) доказал, что несмотря на еще довольно юный по меркам велоспорта возраст, 25 лет, уже сейчас претендует на звание сильнейшего спринтера мира. Хотя победить на заключительном этапе на Елисейских полях бельгийцу не удалось: его неожиданно опередил соотечественник Йорди Мейс.

Tour de France

Долгожданная награда нашла одного из самых главных долгожителей в пелотоне – французскую команду «Кофидис». Она не просто закончила 15-летнее ожидание победы на этапе, а сделала это аж дважды. До этого года, кстати, у неё суммарно было только два выигранных этапа на «Туре». Если же говорить о неудачниках, то больше всего поводов сетовать на фортуну у Ваута Ван Арта. Бельгиец целых четыре раза попадал в тройку сильнейших на этапах, вот только выиграть так ни разу и не сумел.

Не так много гонщиков, которым доводилось побеждать на великой велогонке «Тур де Франс» трижды и более подряд – французы Луи Бобе (1953-1955) и Жак Анкетиль (1961-1964), неподражаемый бельгиец Эдди Меркс (1969-1972), мощный испанец Мигель Индурайн (1991-1995) и британец Крис Фрум (2015-2017). Ну и отдельно упомянем доминировавшего с 1999 по 2005 годы Лэнса Армстронга, который позднее был лишен всех этих титулов из-за допинга.

При этом ни одному из перечисленных выше великих чемпионов не удавалось выиграть свою третью «Большую петлю» в возрасте до 26 лет. Рекорд пока принадлежит Мерксу. Но сначала Погачар в 2021 в 22 года выиграл свою вторую жёлтую майку, а теперь Вингегор добивается аналогичного достижения в 26.

В следующем году у словенца будет последний шанс стать самым молодым в истории трёхкратным триумфатором самой значимой велогонки мира. Вот только его битва с датчанином может стать настоящей классикой «Тура» и продлиться долгие годы. В конце концов, сейчас представляется, что у Йонаса великолепные шансы стать самым титулованным на «Большой петле», ведь почти половина пути до рекордных пяти побед Индурайна уже пройдена. Вот только Тадей определенно не согласится стать простым свидетелем написания золотых букв на страницах истории его конкурентом.

UAE-TeamEmirates

Сомнений нет уже сейчас – это потрясающее противостояние на «Тур де Франс» растянется на годы и несомненно будет будоражить сердца всех ценителей велоспорта.