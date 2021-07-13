Велосипедисты к Олимпиаде готовы!

Фото: Настасьи Епифановой Программа российского этапа получилась насыщенной и зрелищной: командные гонки, командный спринт, гит с места, гонки с выбыванием, омниум, кейрин и индивидуальные гонки. В соревнованиях приняли участие 26 национальных сборных и две международные команды UCI, включая Marathon-Tula.

Команда Marathon-Tula заявилась практически полным составом, за исключением Тамары Дроновой, которая в преддверии олимпийских стартов принимала участие в гонках на шоссе в Турции. Кубок наций принес тульским спортсменам четыре медали - в активе у велогонщиков одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.

Золото в олимпийской дисциплине мэдисон - на счету Гульназ Хатунцевой и Дианы Климовой. Ранее Диана завоевала серебро в гонке с выбыванием. В шаге от пьедестала в гите на 500 м остановилась Серафима Гришина – для нее участие в Кубке наций стало дебютом на столь высоком уровне. По словам спортсменки, она довольна завоеванным местом, но уверена, что в следующий раз без золота не уйдет. Сразу после заезда она прокомментировала высокий уровень конкуренции на этом Кубке наций:

- Своих соперников нельзя недооценивать. Да, когда я готовлюсь к старту, просчитываю возможности конкурентов, но, иногда, позволяю себе отрабатывать не на все 100 процентов, потому что слишком уверена в результате.

По словам спортсменки, она с большим энтузиазмом и ожиданиями отправлялась на эти соревнования: «Хотела взять медаль в кейрине. Доказать прежде всего самой себе». Но пока на счету только гит, а остальное Серафима - как восходящая звездочка Marathon-Tula - уверены, обязательно скоро покажет! У мужчин в командном спринте бронзовыми призёрами стали Даниил Комков, Александр Дубченко, Павел Ростов и Дмитрий Нестеров. После награждения удалось поймать на пару слов, уставшего, но довольного Александра Дубченко, который будет представлять команду Marathon-Tula на Олимпиаде.

- Довольны собой на этом Кубке наций?

- Не могу сказать, что абсолютно все получилось. Но и недовольства собой не чувствую. Все-таки завоевана первая медаль в спринте на этапе Кубка мира. Так что, программу-минимум выполнили. Дальше проведем работу над ошибками.

- Вашими главными конкурентами на этих стартах оказались немцы. Были готовы к этому или они Вас удивили?

- Мы, конечно, в первую очередь ставили на французов. Но к немцам тоже были готовы. Так что ничего неприятного. А вот удивил - приятно удивил! - наш Ваня Гладышев.

- В Питере, как и в Москве, стоит очень жаркая погода. Но, как я узнала, именно в вашем виде спорта это только приветствуется...

- Это факт. Разогретость крытого трека напрямую может повлиять на результаты спортсмена. Чем выше температура, тем быстрее разгоняется спортсмен. Единственное, тяжело от недостатка кислорода. Ведь есть воздух теплый, а у нас на полотне он просто выжженный. И заезды каждые полчаса даются нелегко.

- Не растеряете силы перед Олимпиадой с такими нагрузками?

- Конечно, нет. Это отличный разогрев перед Токио. И с такой погодой, во всех смыслах. (смеется)

- Есть страх перед Олимпиадой?

- Страха нет. Есть волнение, мандраж и чувство ответственности. Но пока стараюсь много об этом не думать. Нельзя перегорать.

- А тренера своего боитесь?

- Конечно. Тренер у меня (Татьяна Макарова - Прим. ред.) сильная. Как даст по печени - сразу потеряешься. (смеется)

- В Токио большая часть соревнований все-таки состоится без зрителей. Вам как спортсмену важно, чтобы на Олимпиаде были болельщики?

- За время пандемии мы уже ко многому привыкли. Конечно, будет атмосфера «пустой тарелки», но что тут можно поделать, придется и к этому приспособиться. Тем более, что во время заездов все равно кроме свиста в ушах от скорости ничего больше не долетает.

Фото: Настасьи Епифановой Для большинства спортсменов Кубок наций в Санкт-Петербурге, безусловно, стал своего рода репетицией перед Олимпийскими играми в Токио. Совсем скоро сильнейшие российские гонщики отправятся в Олимпийскую деревню. Сборной, в составе которой четыре представителя команды Marathon-Tula Cycling Team, предстоит серьезный вызов. После стартов на Кубке наций мы пообщались с главным тренером сборной России Сергеем Ковпанецом, чтобы понять, что нам ждать от его подопечных на Играх в Токио.

- Довольны ли Вы теми результатами, что показали наши гонщикив Питере?

- В первую очередь, я выделял для себя на этом Кубке наций мужской и женский спринт, хотел посмотреть, как ребята себя покажут. Особенно Анастасия Войнова. К ней сейчас приковано самое пристальное внимание.

- С каким настроением отправляетесь в Токио?

- Нам повезло больше, чем многим другим спортсменам: велотреку разрешили прибыть за пять дней до начала Олимпиады, а не за две недели, как большинству участников. Дело в том, что Олимпийская деревня, где будут размещаться спортсмены по велотреку и маунтинбайку, находится в 200 км от Токио.

- А то, что Олимпиада все же пройдет без зрителей, вас сильно расстроило?

- К сожалению, мы уже начинаем к этому привыкать. У нас последний ЧЕ прошел в Болгарии без зрителей, и здесь, в Питере, из-за необходимости предоставлять ПЦР-тесты, не все трибуны заполнены. Мы, конечно, не рассчитываем на такую поддержку трибун, как, например, в английском футболе, у нас аудитория более скромная, и тем не менее без знатоков и любителей велоспорта, конечно, бывает грустно.

- Какие цели поставлены перед нашей сборной на Олимпиаду?

- Основная - надо показать то, что было показано в Рио.

- Главные соперники нашей сборной в Токио?