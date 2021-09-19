Бывший велогонщик российской команды Соренсен погиб в Бельгии

Бывший велогонщик Крис Анкер Соренсен погиб в ДТП в Бельгии.

Как сообщает Inside the Games, 37-летний датчанин должен был работать на чемпионате мира по шоссейным гонкам в качестве комментатора телеканала TV2 Sport. Отмечается, что Соренсена на велосипеде сбил автомобилем. Бывший спортсмен скончался от полученных травм.

Добавим, что Соренсен выступал за российскую команду «Tinkoff-Saxo» с 2007 по 2015 годы. Свою карьеру датчанин завершил в 2018-м.

В 2010 году велогонщик победил на восьмом этапе многодневки «Джиро д'Италия».