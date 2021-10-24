У сборной Италии украли велосипеды во время чемпионата мира, который проходит во французском Рубэ с 20 по 24 октября, сообщает «МК-Спорт».

20 велосипедов были украдены из минивэна. Стоимости некоторых из них составляет сотни тысяч евро. Отмечается, что украдены в том числе велосипеды, на которых итальянцы выиграли командное преследование.

Добавим, что сборная Италии находится с восемью медалями, в том числе тремя золотыми, на третьем месте в неофициальном зачете мирового первенства, в котором лидируют немцы (5 золотых, 2 серебряные, три бронзовые медали).

Российские велосипедисты завоевали четыре медали: две серебряных и две бронзовые.