Участница юношеской Олимпиады погибла в ДТП

Велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в ДТП в возрасте 21 года.

По информации Daily Mail, происшествие случилось во время тренировки. Свои соболезнования выразил Международный союз велосипедистов.

«Десиет с ее улыбкой, добротой, уважением к сопернику и спортивным рвением была талантливой, и мы будем скучать по ней. Наши мысли с ее семьей, друзьями, товарищами по команде и тренерами», - говорится в сообщении организации.

Текесте выигрывала юношеский чемпионат Африки в 2018 году. Тогда же спортсменка принимала участие в юношеских Олимпийских играх, заняв 11-е место в шоссейной гонке в рамках командных соревнований.