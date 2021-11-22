Велогонщик Саган был оштрафован за нападение на полицейского

Трехкратный чемпион мира словацкий велогонщик Петер Саган был оштрафован на пять тысяч евро за нападение на полицейского в Монако. Он находился в автомобиле в нетрезвом состоянии.

По данным Le Parisien, 25 апреля в Монако сотрудники полиции остановили Сагана, находившегося в нетрезвом виде. Вел машину брат велосипедиста. Спортсмен агрессивно действовал, когда его попросили выйти из машины. Он якобы думал, что его заставляют сделать прививку от коронавируса. В результате драки полицейский получил травму руки.

Решением суда Саган был оштрафован на пять тысяч евро, а также на 100 евро за нарушение комендантского часа.

Саган является единственным велогонщиком в истории, который стал чемпионом мира три раза подряд (2015, 2016, 2017 годы). Словак является рекордсменом по числу выигранных Тур де Франс (7).