Суд оштрафовал болельщицу за завал на «Тур де Франс»

Исправительный суд французского города Брест оштрафовал болельщицу, из-за которой произошел массовый завал на первом этапе велогонки «Тур де Франс».

Как сообщает AFP, виновницу инцидента обязали выплатить в 1,2 тысячи евро. Суд признал женщину виновной в нанесении непреднамеренных травм и создании опасной ситуации. Кроме того, она должна будет выплатить символический штраф размером в один евро Национальному союзу профессиональных велосипедистов ).

Отмечается, что прокуроры просили приговорить виновницу завала к условному четырехмесячному тюремному заключению. На суде женщина заявила, что она сожалеет о своем поступке и ей стыдно.

Напомним, что на первом этапе веломногодневки болельщица стояла с плакатом. Женщина вышла на край трассы, пытаясь попасть в объектив телекамер. Она спровоцировала массовый завал, в результате которого пострадал 21 велогонщик.