Чемпион «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» попал в ДТП с участием автобуса

Чемпион «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» Эган Берналь столкнулся с автобусом.

Как сообщает пресс-служба велокоманды INEOS Grenadiers, а также Chasqui Deportivo, спортсмен был госпитализирован, и его состояние оценивается как стабильное.

Egan Bernal sufrió un accidente mientras entrenaba, chocó con un bus, noticia en desarrollo... pic.twitter.com/7tMQ21e1DZ — Chasqui Deportivo (@chasquidep) January 24, 2022

Напомним, 25-летний колумбиец стал победителем французской многодневки в 2019 году и итальянской - в 2021. Выиграв «Тур де Франс» в возрасте 22 лет, Берналь стал молодым чемпионом за последние сто лет.