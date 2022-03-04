Российский велогонщик сменил спортивное гражданство и будет выступать за Францию

Российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство и будет выступать за Францию.

«Моя мечта - выступить за Францию на Олимпиаде-2024. Команда поддерживает мое желание», - сказал спортсмен в интервью журналисту Ричарду Муру.

Напомним, практически все международные спортивные державы отстранили россиян от соревнований под своими эгидами, а также забрали у России право на проведение крупных турниров.

Больше остальных пострадали сборная России по футболу, которая теперь точно не примет участия в грядущем ЧМ в Катаре, московский «Спартак», досрочно покинувший Лигу Европы, а также паралимпийская сборная России, готовящаяся покинуть Пекин после объявления о недопуске к Паралимпиаде.