В Госдуме прокомментировали информацию о смене гражданства велогонщика Сивакова

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что российский велогонщик Павел Сиваков сменил гражданство на французское.

«Этот спортсмен родился во Франции, хоть и выступал за сборную России. Родители его тоже живут во Франции. В данных условиях тяжело его осуждать. Он принял решение, так как хочет продолжать профессиональную карьеру», - приводит слова Свищева «СЭ».

Напомним, практически все международные спортивные державы отстранили россиян от соревнований под своими эгидами, а также забрали у России право на проведение крупных турниров.

Больше остальных пострадали сборная России по футболу, которая теперь точно не примет участия в грядущем ЧМ в Катаре, московский «Спартак», досрочно покинувший Лигу Европы, а также паралимпийская сборная России, готовящаяся покинуть Пекин после объявления о недопуске к Паралимпиаде.