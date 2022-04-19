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Гарееву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

На ЧМ-2019 в Англии она выиграла золотую медаль в гонке на время среди юниоров.
19 апреля 2022 15:45
автор: Александр Поволоцкий

РУСАДА дисквалифицировало российскую велогонщицу Айгуль Гарееву.

Как сообщает ТАСС, 20-летняя спортсменка отстранена от соревнований на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестирований в течение года.

«Айгуль дисквалифицирована РУСАДА на полтора года, я очень расстроен таким решением. Я думаю, что эта молодая спортсменка не бросит велосипед, она будет тренироваться самостоятельно в ожидании конца дисквалификации», — заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

Отметим, что Гареева с 17 сентября прошлого года находилась во временном отстранении из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Дисквалификация велогонщицы истечет 16 марта 2023 года.

источник: ТАСС
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Гарееву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
На ЧМ-2019 в Англии она выиграла золотую медаль в гонке на время среди юниоров.
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