Гарееву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

РУСАДА дисквалифицировало российскую велогонщицу Айгуль Гарееву.

Как сообщает ТАСС, 20-летняя спортсменка отстранена от соревнований на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестирований в течение года.

«Айгуль дисквалифицирована РУСАДА на полтора года, я очень расстроен таким решением. Я думаю, что эта молодая спортсменка не бросит велосипед, она будет тренироваться самостоятельно в ожидании конца дисквалификации», — заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

Отметим, что Гареева с 17 сентября прошлого года находилась во временном отстранении из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Дисквалификация велогонщицы истечет 16 марта 2023 года.