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Десять любительских велогонок пройдут в Москве и Подмосковье до конца велосезона

Семь шоссейных велогонок и три кольцевых заезда формата «критериум» состоятся в Москве и области с мая по сентябрь 2022 года. Мероприятия, предназначенные для спортсменов-любителей, пройдут при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Десять любительских велогонок пройдут в Москве и Подмосковье до конца велосезона
21 апреля 2022 15:34
автор: Анастасия Ключникова

Открытие гоночного сезона – легендарная велогонка «Садовое кольцо» – будет проходить в один день с «Весенним Велофестивалем» – 21 мая. Традиция проводить велосипедные заезды по Садовому кольцу существует уже более ста лет, такие гонки неизменно собирают тысячи любителей велосипедного спорта. Велосипедистам будут представлены на выбор несколько протяженностей маршрута – велозаезд до 47 км и групповая велогонка до 109 км. На следующий день в Крылатском состоится индивидуальная гонка с раздельным стартом «Крылатские холмы», маршрут проложен по уникальной велотрассе, созданной специально к Олимпиаде-1980. Кроме этого, все лето велогонки будут организованы в подмосковных городах: Верее, Бородине, Сергиевом Посаде и Коломне.

Московский веломарафон на 100 км стартует из Лужников 17 сентября. Велосипедистам будут предложены форматы групповой гонки и заезда, трасса мероприятия будет проложена по центральным улицам Москвы. Все финишировавшие участники марафона получат памятные медали, а самые быстрые гонщики – специальные призы от партнеров мероприятия.

В течение сезона – 29 мая, 11 июня и 14 августа – в столице также пройдет серия соревнований типа «критериум» – зрелищных кольцевых велогонок. Местом проведения гонок станут знаковые достопримечательности нашего города: ВДНХ, музей-заповедник «Коломенское» и спорткомплекс «Лужники».

Каждый участник спортивных веломероприятий получит стартовый пакет с личным номером, чип для электронного учета результата, доступ в оборудованные раздевалки и камеры хранения в стартовом городке, питание, прохладительные и теплые напитки, медицинскую страховку от несчастных случаев на время проведения мероприятия, а также памятные медали и фотографии.

Подробную информацию и расписание гонок можно найти на сайте организатора велозаездов – Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта.

источник: «Советский спорт»
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Десять любительских велогонок пройдут в Москве и Подмосковье до конца велосезона
Десять любительских велогонок пройдут в Москве и Подмосковье до конца велосезона
Семь шоссейных велогонок и три кольцевых заезда формата «критериум» состоятся в Москве и области с мая по сентябрь 2022 года. Мероприятия, предназначенные для спортсменов-любителей, пройдут при поддержке Департамента транспорта Москвы.
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