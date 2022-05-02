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Екимов высказался о переходе ФВСР в Азиатскую конфедерацию велоспорта

Велогонщики могут принимать участие в соревнованиях при определенных условиях.
02 мая 2022 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Глава ФВСР Вячеслав Екимов прокомментировал информацию о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию велоспорта.

Напомним, что UCI временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«У нас ситуация не то, что не позволит это сделать, даже если мы сделаем, то это ничего не даст. Все равно у нас будут ограничения, не будут допускаться российские команды как таковые, потому что санкции вынесены на уровне Международного союза велосипедистов, это касается практической стороны», - приводит ТАСС слова Екимова.

Велогонщики смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, без национальной символики, если им разрешат пройти индивидуальную регистрацию.

источник: ТАСС
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Велогонщики могут принимать участие в соревнованиях при определенных условиях.
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