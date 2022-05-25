«Почему?». Как участники «Джиро Д'Италия» поддержали россиян

Участники веломногодневки «Джиро Д'Италия» вышли на старт очередного заезда с акцией в поддержку отстраненных российских гонщиков.

На руках спортсменов оказались браслеты с надписью «Почему?», а Международная ассоциация профессиональных велогонщиков (СРА) выступила с таким заявлением:

«Почему одни могут участвовать в гонках, а другие нет? Это затронуло 53 семьи, в общей сложности 164 человека, в основном европейцев, которые в одночасье оказались без работы, без зарплаты, без настоящего и без будущего в велоспорте, без логичной на то причины. Среди них много молодых людей, квалифицированных специалистов, отцов и матерей, которые просят о помощи, чтобы им не пришлось ставить крест на своей карьере».

Вместе с россиянами санкциям традиционно подверглись и белорусы. При этом руководство Международного союза велосипедистов объявило, что и российские, и белорусские спортсмены могут без каких-либо ограничений поменять спортивное гражданство.