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29 мая на ВДНХ пройдет кольцевая велогонка формата «критериум»

В этом сезоне на улицы Москвы вернутся легендарные велогонки «критериум» SPUTNIK, первая из которых пройдет уже 29 мая по территории ВДНХ.
29 мая на ВДНХ пройдет кольцевая велогонка формата «критериум»
25 мая 2022 16:34
автор: Анастасия Ключникова

Критериум — это групповая гонка по замкнутому кругу в городских условиях, один из самых напряженных и интенсивных форматов велогонок. На протяженности круга в 600 метров спортсменам нужно будет преодолеть 5 сложных поворотов. Один заезд длится от 15 минут до получаса.

Каждый гонщик примет участие в одном из квалификационных заездов. Чтобы выйти в финал, нужно финишировать в первой «двадцатке». Итоговая позиция в квалификации определяет расстановку финального заезда. В финале гонщиков ждет 30 кругов, очки будут разыгрываться по итогам «чекпоинтов» - каждого третьего круга. Самые быстрые велосипедисты 10 и 20 кругов получат премию.

Дополнительно судьи выберут самого активного гонщика. Победители заездов разыграют между собой 300 000 рублей, а также получат полезные подносные наборы от партнеров Bionova и Level up. Все участники смогут проверить свои велосипеды перед стартов в мастерской Канта и зарядиться энергией благодаря угощениям от партнёра RUSIEM и POLEZZNO. А зрители гонки получат шанс выиграть в лотерею один из трех подарочных велосипедов.

Подробности и регистрация на сайте Sputnik.cyclingrace.ru.

Результаты гонки будут включены в рейтинг серии Cyclingrace 2022, победителей и призеров которого ждут ценные призы и весомые бонусы.http://sputnik.cyclingrace.ru/

источник: «Советский спорт»
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