29 мая на ВДНХ пройдет кольцевая велогонка формата «критериум»

Критериум — это групповая гонка по замкнутому кругу в городских условиях, один из самых напряженных и интенсивных форматов велогонок. На протяженности круга в 600 метров спортсменам нужно будет преодолеть 5 сложных поворотов. Один заезд длится от 15 минут до получаса.

Каждый гонщик примет участие в одном из квалификационных заездов. Чтобы выйти в финал, нужно финишировать в первой «двадцатке». Итоговая позиция в квалификации определяет расстановку финального заезда. В финале гонщиков ждет 30 кругов, очки будут разыгрываться по итогам «чекпоинтов» - каждого третьего круга. Самые быстрые велосипедисты 10 и 20 кругов получат премию.

Дополнительно судьи выберут самого активного гонщика. Победители заездов разыграют между собой 300 000 рублей, а также получат полезные подносные наборы от партнеров Bionova и Level up. Все участники смогут проверить свои велосипеды перед стартов в мастерской Канта и зарядиться энергией благодаря угощениям от партнёра RUSIEM и POLEZZNO. А зрители гонки получат шанс выиграть в лотерею один из трех подарочных велосипедов.

Подробности и регистрация на сайте Sputnik.cyclingrace.ru.

Результаты гонки будут включены в рейтинг серии Cyclingrace 2022, победителей и призеров которого ждут ценные призы и весомые бонусы.http://sputnik.cyclingrace.ru/