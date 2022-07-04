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Велогонка с маршрутом вдоль Кремлевской стены пройдет в Москве 9 июля

Велогонка с маршрутом вдоль Кремлевской стены пройдет в Москве 9 июля
04 июля 2022 19:42
автор: Анастасия Ключникова

9 июля в самом центре Москвы 500 велосипедистов-любителей будут соревноваться в скорости на исторической трассе вдоль Кремлевской набережной, вокруг Храма Христа Спасителя, Устьинского сквера и Политехнического музея. Регистрация на гонку уже открыта, количество мест ограничено.

Кольцевые велогонки вдоль Кремлевской набережной известны еще с 70-х годов прошлого века. Протяженность одного круга маршрута предстоящей гонки составляет 9 километров. Старт велогонки в 8 утра с лимитом по времени в 3 часа. Для зрителей в Telegram-канале Cyclingrace.ru и YouTube-канале Cycling Race будет организована прямая трансляция с разных ракурсов и камер.

Наши гонки не оставят равнодушным любого участника или зрителя. Мы всегда подбираем такие маршруты, чтобы велосипедистам было еще интереснее соревноваться, а болельщикам – наблюдать за заездом. Кроме того, мы стараемся обеспечить всех наших велосипедистов максимальным комфортом при подготовке к старту, чтобы они могли сосредоточиться непосредственно на гонке, – рассказал Игорь Струтинский, организатор гонки, президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта.

По традиции каждый гонщик получит стартовый пакет, включая номер участника и бонусы от партнеров, чип для электронного учета результата, доступ в оборудованные раздевалки и камеры хранения в стартовом городке, питание, прохладительные и теплые напитки.

Все финишировавшие велогонщики получат памятную медаль, а победители и призеры – ценные призы от спонсоров и организаторов велогонок. Ознакомиться с подробными правилами и регламентом, а также зарегистрироваться можно на сайте https://cyclingrace.ru/.

источник: «Советский спорт»
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