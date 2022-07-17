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Роглич снялся с велогонки «Тур де Франс» после 14-го этапа

Словенец представляет команду Jumbo-Visma.
17 июля 2022 17:10
автор: Александр Поволоцкий

Обладатель золотой медали ОИ-2020 в Токио Примож Роглич снялся с многодневки «Тур де Франс».

Как сообщает L'Equipe, 32-летний словенец решил сосредоточиться на восстановлении от травм.

«Покидаю тур, чтобы позволить моим травмам зажить должным образом. После общения с командой мы решили, что не выйду на старт сегодня. Горжусь своим вкладом в нынешнее положение и верю, что команда реализует наши амбиции», - заявил Роглич.

Добавим, что после 14 этапа тура словенец занимал 21-е место. Лидером зачета является Йонас Вингегор из Дании.

Роглич выиграл на Олимпиаде в Токио индивидуальную гонку.

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