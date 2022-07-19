Власов финишировал шестым на 16-м этапе «Тур де Франс»

М+М и Ж+Ж равно… Как спортсмены признаются в принадлежности к ЛГБТ и что после этого бывает

В России мода на каминг-ауты. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации одна за другой заявили футболистка Надежда Карпова и теннисистка Дарья Касаткина. «Плеймейкер» вспоминает самые громкие ЛГБТ-признания мирового спорта.