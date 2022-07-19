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Власов финишировал шестым на 16-м этапе «Тур де Франс»

Россиянин выступает в многодневке под нейтральным флагом.
19 июля 2022 18:48
автор: Александр Поволоцкий

Российский велогонщик Александр Власов занял шестое место на 16-м этапе многодневки «Тур де Франс».

Спортсмен выступает за команду Bora-Hansgrohe под нейтральным флагом. Власов преодолел дистанцию 178,5 км за 4 часа 25 минуты 27 секунд. Победителем этапа стал канадец Юго Уль из Israel - Premier Tech.

Вторым финишировал француз Валентен Мадуа из команды Groupama - FDJ, третьим - канадец Майкл Вудс из Israel - Premier Tech.

На следующем этапе гонщики преодолеют дистанцию 130 км. В этом году гонка проходит по территориям Дании, Бельгии, Швейцарии и Франции.

источник: «Советский спорт»
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