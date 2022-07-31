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Дронова занимает 15-е место в общем зачете «Тур де Франс» после восьми этапов

Впервые в истории проводится отдельная многодневка среди женщин.
31 июля 2022 19:48
автор: Александр Поволоцкий

Российская велогонщица Тамара Дронова показала 20-й результат на восьмом этапе женской велогонки «Тур де Франс».

Представительница команды Roland Cogeas Edelweiss Squad преодолела отрезок в 123,3 км за 3:43.09 секунды. Победительницей этапа стала Аннемик ван Влейтен из Movistar. Результат нидерландской велогонщицы - 3:37.02.

В общем зачете Дронова занимает 15-е место, уступая 28.51 секунды ван Влейтен.

Добавим, что 28-летняя россиянка является призером чемпионатов Европы и Европейских игр 2019 в на треке.

источник: «Советский спорт»
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