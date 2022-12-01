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Велогонщик Ребеллин погиб после аварии с грузовиком

Трагедия произошла во время велотренировки.
01 декабря 2022 13:02
автор: Александр Евграфов

Итальянский велогонщик Давиде Ребеллин погиб во время тренировки в возрасте 51 года, сообщают итальянские СМИ.

Спортсмена, завершившего 30-летнюю карьеру в конце сезона этого года, во время велотренировки под Виченцей сбил грузовик. Ребеллин скончался на месте, а водитель скрылся с место происшествия. Полиция ведет розыск виновника трагедии.

Ребеллин более 50 раз финишировал в первой десятке различных однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура. На его счету победы в велогонках Льеж-Бастонь-Льеж, Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь.

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