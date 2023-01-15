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Бывший велогонщик «Астаны» Вестра скончался на 41-м году

Причина смерти не уточняется.
15 января 2023 14:42
автор: Александр Евграфов

Нидерландский велогонщик Лиуве Вестра, ранее выступавший за «Астану, скончался на 41-м году жизни, сообщают нидерландские СМИ.

По данным источника, Вестра был обнаружен в помещении своей компании в городе Звагдейк-Весте в Нидерландах. Реанимационные процедуры не принесли успеха. Причина смерти бывшего велогонщика не уточняется.

Велогонщик в 2012 и 2013 году становился чемпионом Нидерландов в индивидуальной гонке. По ходу своей карьеры он выступал за команды Krolstone, Vacansoleil, с 2014 года за «Астану». В 2017 году он объявил о завершении карьеры.

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