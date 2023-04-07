Серебряный призер Олимпийских игр Войнова объявила, что станет мамой

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, российская велосипедистка Анастасия Войнова сообщила, что вскоре станет мамой.

«Сегодня получила больничный лист и официально ухожу в декретный отпуск. Планирую вернуться... Я по-прежнему бодра и активна. Кручу педали на станке дома, занимаюсь фитнесом и осваиваю новый для себя вид спорта — плавание в бассейне», — написала Войнова в своем аккаунте в социальных сетях.

Помимо олимпийских наград, Войнова является четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.