Стал известен календарь любительских шоссейных велогонок серии Cyclingrace

Две шоссейные велогонки состоятся в рамках серии Cyclingrace в сезоне 2023 года. По сравнению с прошлым сезоном география гонок будет расширена - соревнования также пройдут в Туле и Санкт-Петербурге. В гонках могут принять участие все желающие - как начинающие велосипедисты, так и продвинутые велогонщики. Все участники получат стартовые пакеты с чипами, бонусами от партнеров мероприятий, медали, а для зрителей будут идти прямые видеотрансляции с профессиональным комментаторами.

Всего в столице будет организовано 8 заездов: четыре уличные гонки - в Крылатском 20 мая, по Садовому кольцу 21 мая, по историческому центру и набережным Москвы-реки и Яузы 8 июля и 16 сентября, а также 4 гонки формата «Критериум» в городских парках: ВДНХ, Лужники, в Коломенском и Парке Горького.

Первую веломногодневку в истории серии планируется провести 11 августа в Москве с финишем в Санкт-Петербурге 13 августа.

На живописных трассах Московской области пройдут два гоночных уикенда - в районе городов Сергиев Посад 17-18 июня и Верея Наро-Фоминского округа 15-16 июля.

Впервые двухдневная гонка состоится в Туле 3 и 4 июня. Регистрация на ряд гонок уже открыта, подать заявку можно на сайте организаторов серии.