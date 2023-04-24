ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стал известен календарь любительских шоссейных велогонок серии Cyclingrace

Зарегистрироваться на гонки можно уже сейчас.
24 апреля 2023 10:50

Две шоссейные велогонки состоятся в рамках серии Cyclingrace в сезоне 2023 года. По сравнению с прошлым сезоном география гонок будет расширена - соревнования также пройдут в Туле и Санкт-Петербурге. В гонках могут принять участие все желающие - как начинающие велосипедисты, так и продвинутые велогонщики. Все участники получат стартовые пакеты с чипами, бонусами от партнеров мероприятий, медали, а для зрителей будут идти прямые видеотрансляции с профессиональным комментаторами.

Всего в столице будет организовано 8 заездов: четыре уличные гонки - в Крылатском 20 мая, по Садовому кольцу 21 мая, по историческому центру и набережным Москвы-реки и Яузы 8 июля и 16 сентября, а также 4 гонки формата «Критериум» в городских парках: ВДНХ, Лужники, в Коломенском и Парке Горького.

Первую веломногодневку в истории серии планируется провести 11 августа в Москве с финишем в Санкт-Петербурге 13 августа.

На живописных трассах Московской области пройдут два гоночных уикенда - в районе городов Сергиев Посад 17-18 июня и Верея Наро-Фоминского округа 15-16 июля.

Впервые двухдневная гонка состоится в Туле 3 и 4 июня. Регистрация на ряд гонок уже открыта, подать заявку можно на сайте организаторов серии.

источник: «Советский спорт»
Стал известен календарь любительских шоссейных велогонок серии Cyclingrace
Зарегистрироваться на гонки можно уже сейчас.
24.04.2023 10:50
Велоспорт
Серебряный призер Олимпийских игр Войнова объявила, что станет мамой
Велосипедистка намерена показать, что беременность – это красиво и активно.
07.04.2023 17:26
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Бывший велогонщик «Астаны» Вестра скончался на 41-м году
Причина смерти не уточняется.
15.01.2023 14:42
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Чемпион России по ВМХ Левин был убит в Саранске
Велогонщик погиб в результате нападения злоумышленника, который убил его ножом.
26.12.2022 13:33
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Впервые с 1905 года «Тур де Франс» финиширует не в Париже
Заключительный этап веломногодневки состоится 21 июля в Ницце.
01.12.2022 17:32
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Велогонщик Ребеллин погиб после аварии с грузовиком
Трагедия произошла во время велотренировки.
01.12.2022 13:02
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Тренер сборной России по велоспорту Гурьянов умер в возрасте 66 лет
О месте и дате прощания будет сообщено позднее.
23.11.2022 15:19
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Дронова занимает 15-е место в общем зачете «Тур де Франс» после восьми этапов
Впервые в истории проводится отдельная многодневка среди женщин.
31.07.2022 19:48
Велоспорт
автор: Александр Поволоцкий
Власов финишировал шестым на 16-м этапе «Тур де Франс»
Россиянин выступает в многодневке под нейтральным флагом.
19.07.2022 18:48
Велоспорт
автор: Александр Поволоцкий
Роглич снялся с велогонки «Тур де Франс» после 14-го этапа
Словенец представляет команду Jumbo-Visma.
17.07.2022 17:10
Велоспорт
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика