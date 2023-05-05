Бронзовый призер ОИ Дмитриев планирует участвовать в международных стартах в нейтральном статусе

Российский трековый велогонщик Денис Дмитриев заявил, что планирует заявиться на международные турниры в нейтральном статусе.

Отметим, что в этом году россиянин уже не сможет принимать участие в соревнованиях согласно регламенту.

«Да, в мои планах - участвовать на турнирах в 2024-м году, поэтому я намерен заявиться на соревнования. К сожалению, у России недосточно квалификационных очков. А пока есть время поразмышлять и определиться со своим будущим. Все-таки это хорошая новость, что наших «андеров» и юниоров допустили до первенства мира», — приводит слова Дмитриева «Матч ТВ».

Напомним, что 3 мая Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о допуске российских спортсменов до международных соревнований с 1 июня нынешнего года. Россияне смогут заявляться на турниры строго в нейтральном статусе.