Двукратный чемпион мира по велотреку Тони Дойл умер от рака

Двукратный чемпион мира по велотреку, британский спортсмен Тони Дойл скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает BBC.

Причиной смерти прославленного спортсмена стал рак поджелудочной железы, который был диагностирован в апреле этого года. Спортсмен скончался 30 апреля.

Дойл – двукратный чемпион мира, он одерживал победы в гонке преследования на чемпионатах планеты в 1980 и 1986 годах. Кроме того, на его счету четыре золотые медали чемпионатов Европы.

В 1995 году вскоре после завершения карьеры Дойл возглавлял пост президента Федерации велоспорта Великобритании. Кроме того, Тони был основателем многодневки «Тур Британии».

В 2009 году Дойл был внесен в Зал славы британского велоспорта.