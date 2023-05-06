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Двукратный чемпион мира по велотреку Тони Дойл умер от рака

Спортсмен страдал от рака поджелудочной железы.
Двукратный чемпион мира по велотреку Тони Дойл умер от рака
06 мая 2023 12:58
автор: Александр Кожевников
автор фото: Международный союз велосипедистов (UCI)

Двукратный чемпион мира по велотреку, британский спортсмен Тони Дойл скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает BBC.

Причиной смерти прославленного спортсмена стал рак поджелудочной железы, который был диагностирован в апреле этого года. Спортсмен скончался 30 апреля.

Дойл – двукратный чемпион мира, он одерживал победы в гонке преследования на чемпионатах планеты в 1980 и 1986 годах. Кроме того, на его счету четыре золотые медали чемпионатов Европы.

В 1995 году вскоре после завершения карьеры Дойл возглавлял пост президента Федерации велоспорта Великобритании. Кроме того, Тони был основателем многодневки «Тур Британии».

В 2009 году Дойл был внесен в Зал славы британского велоспорта.

источник: BBC
Двукратный чемпион мира по велотреку Тони Дойл умер от рака
Двукратный чемпион мира по велотреку Тони Дойл умер от рака
Спортсмен страдал от рака поджелудочной железы.
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