Один из лидеров многодневки «Джиро д’Италия» упал после столкновения с собакой

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal-Quick Step упал из-за выбежавшей на дорогу собаки на пятом этапе веломногодневки «Джиро д’ Италия», сообщает L’Equipe.

По данным источника, за 152 км до финиша на одной из улиц небольшая собака выбежала и устремилась к пелотону, послужив причиной падения нескольких велосипедистов. В числе пострадавших оказался один из лидеров. Эвенепул, являющийся чемпионом мира по велоспорту на шоссе, занимает второе место в генеральной классификации после четырех этапов.

Отметим, что этап проходил в дождевую погоду и асфальт был скользким. После падения Эвенепул поднялся, показал, что с ним все в порядке и через несколько минут вернулся в пелотон.