Умер заслуженный тренер России по велокроссу Николай Хитрук 

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по велокроссу и шоссе Николай Николаевич Хитрук умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации российского велосипедного спорта.

Сообщается. что на протяжении многих лет тренер руководил СШОР «Юность Москвы» Москомспорта по велоспорту (СДЮСШОР «Олимпиец»).

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Николая Николаевича», — написано в заявлении федерации.

Добавим, что Хитрук тренировал российских велогонщиков, которые впоследствии стали призерами Олимпийских игр. Дарья Шмелева завоевала серебряную медаль в 2016 году, а также бронзу в 2020-м. Денис Дмитриев занял третье место на Олимпийских играх в 2016 году. Тамила Абасова выиграла серебро в 2004 году, Гульназ Хатунцев бронзу в 2020-м. Призером Паралимпиады становилась Светлана Мошкович, победительницей чемпионатов Европы и призером чемпионата мира — Евгения Мудрая, Анастасия Чулкова побеждала на чемпионате мира.