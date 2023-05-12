ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Умер заслуженный тренер России по велокроссу Николай Хитрук 

Жизнь российского наставника олимпийских призеров по велотреку прервалась на 76-м году.
12 мая 2023 15:16
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по велокроссу и шоссе Николай Николаевич Хитрук умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации российского велосипедного спорта.

Сообщается. что на протяжении многих лет тренер руководил СШОР «Юность Москвы» Москомспорта по велоспорту (СДЮСШОР «Олимпиец»).

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Николая Николаевича», — написано в заявлении федерации.

Добавим, что Хитрук тренировал российских велогонщиков, которые впоследствии стали призерами Олимпийских игр. Дарья Шмелева завоевала серебряную медаль в 2016 году, а также бронзу в 2020-м. Денис Дмитриев занял третье место на Олимпийских играх в 2016 году. Тамила Абасова выиграла серебро в 2004 году, Гульназ Хатунцев бронзу в 2020-м. Призером Паралимпиады становилась Светлана Мошкович, победительницей чемпионатов Европы и призером чемпионата мира — Евгения Мудрая, Анастасия Чулкова побеждала на чемпионате мира.

источник: Федерация велосипедного спорта России
Умер заслуженный тренер России по велокроссу Николай Хитрук 
Жизнь российского наставника олимпийских призеров по велотреку прервалась на 76-м году.
12.05.2023 15:16
Велоспорт
автор: Глеб Шевяков
Один из лидеров многодневки «Джиро д’Италия» упал после столкновения с собакой
Инцидент произошел на пятом этапе многодневки.
10.05.2023 17:27
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Двукратный чемпион мира по велотреку Тони Дойл умер от рака
Двукратный чемпион мира по велотреку Тони Дойл умер от рака
Спортсмен страдал от рака поджелудочной железы.
06.05.2023 12:58
Велоспорт
автор: Александр Кожевников
Бронзовый призер ОИ Дмитриев планирует участвовать в международных стартах в нейтральном статусе
37-летний спортсмен рассчитывает подать индивидуальную заявку на следующий год. 
05.05.2023 20:37
Велоспорт
автор: Глеб Шевяков
Российских велосипедистов допустили до международных турниров в нейтральном статусе
Российских велосипедистов допустили до международных турниров в нейтральном статусе
Они смогут принять участие в чемпионатах мира.
03.05.2023 19:36
Велоспорт
автор: Максим Скороходов
Стал известен календарь любительских шоссейных велогонок серии Cyclingrace
Зарегистрироваться на гонки можно уже сейчас.
24.04.2023 10:50
Велоспорт
Серебряный призер Олимпийских игр Войнова объявила, что станет мамой
Велосипедистка намерена показать, что беременность – это красиво и активно.
07.04.2023 17:26
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Бывший велогонщик «Астаны» Вестра скончался на 41-м году
Причина смерти не уточняется.
15.01.2023 14:42
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Чемпион России по ВМХ Левин был убит в Саранске
Велогонщик погиб в результате нападения злоумышленника, который убил его ножом.
26.12.2022 13:33
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Впервые с 1905 года «Тур де Франс» финиширует не в Париже
Заключительный этап веломногодневки состоится 21 июля в Ницце.
01.12.2022 17:32
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика