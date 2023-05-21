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35-кратная чемпионка по велокроссу Аренсман завершила карьеру после поражения от трансгендера

По ее мнению, участие трансгендеров в женских соревнованиях делают бессмысленными все тренировки.
21 мая 2023 12:13
автор: Александр Евграфов

35-кратная чемпионка национальных соревнований США по велокроссу Ханна Аренсман объявила о завершении своей карьеры после поражения от трансгендера и невозможности изменить результаты соревнований, сообщает Daily Mail.

В декабре 2022 года Аренсман проиграла трансгендерной спортсменке Остин Киллипс, которая по ходу гонки не только обогнала Аренсман, но и толкнула ее. Аренсман пыталась доказать несправедливость решений и неравенство, но безуспешно.

«Это нечестный спорт, руководство должно с самого начала установить правила. Люди должны защищать спорт, а они этого не делают. Участие трансгендерных спортсменов означает, что я все равно проиграю, как бы усердно я не тренировалась», - цитирует американку источник.

Последние соревнования Аренсман были омрачены еще и тем, что группа активистов выступила в поддержку участия трансгендерных спортсменов. «Надеюсь, что мы помогли ей найти выход. По ней никто скучать не будет», - кричали они, узнав о завершении карьеры Аренсман.

источник: The Daily Mail
35-кратная чемпионка по велокроссу Аренсман завершила карьеру после поражения от трансгендера
По ее мнению, участие трансгендеров в женских соревнованиях делают бессмысленными все тренировки.
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