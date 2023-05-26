Трехкратный чемпион мира по паравелоспорту отстранен от соревнований из-за поддержки СВО

Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил от международных соревнований трехкратного чемпиона мира по паравелоспорту Алексея Обыденнова за поддержку СВО, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.

По его словам, организация использовала несколько сообщений спортсмена в социальных сетях для основания обвинения в нарушении нейтральности.

«Обыденнова не допускают на международные гонки. Вы не отвечаете требованиям нейтральности в соответствии со статьей 6 и приложением 1 к Специальным правилам. Следовательно с 1 июня 2023 года вы не имеете права принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI», — говорится в письме.

47-летний спортсмен трижды выигрывал чемпионат мира по паравелоспорту.

В начале мая UCI разрешил российским и белорусским велосипедистам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В числе разрешенных соревнований Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира.