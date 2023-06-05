Международный союз велосипедистов присвоил Иванченко, Дроновой и Ермоловой нейтральный статус

Победительница юниорского чемпионата мира, Алена Иванченко, серебряный призер чемпионата Европы Тамара Дронова и 16-летняя российская велогонщица Дарья Ермолова стали обладательницами нейтрального статуса. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

Отметим, что решение о присвоении нейтрального статуса россиянкам было принято в Международном союзе велосипедистов (UCI).

Как утверждает источник, таким образом российские спортсменки с этого момента могут принимать участие в международных турнирах. Сообщается, что Иванченко и Дроновой был необходим нейтральный статус для выступления на чемпионатах мира, Европы и Кубке Наций.

Добавим, что ранее Ермолова впервые за карьеру стала победительницей крупного соревнования. Она одержала победу на Гран-при Тулы в юниорской гонке на выбывание.