UCI одобрил нейтральный статус двум российским велогонщикам

Международный союз велосипедистов одобрил нейтральный статус двум велогонщикам из России.

Как сообщает пресс-служба, он выдан 7 июня Даниилу Казакову и Власу Шичкину. Ранее еще семь велосипедистов получили право выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

UCI объявил о допуске россиян с 1 июня при соблюдении рекомендаций МОК. Они включают нейтральный статус, индивидуальный допуск, отсутствие контрактов с силовыми структурами и Вооруженными силами.

Ранее стало известно, что союз отказал российским трековым велогонщицам Анастасии Войновой и Марие Новолодской в допуске на международные старты.