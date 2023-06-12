UCI одобрил нейтральный статус Смирнову и еще пяти российским велогонщикам

Международного союза велосипедистов (UCI) объявил, что шесть российских спортсменов получили нейтральный статус.

Среди них победитель Европейских игр Иван Смирнов, а также Вячеслав Иванов, Даниил Зараковский, Сергей Мальнев, Илья Савекин и Илья Щегольков.

Все эти спортсмены допущены до этапов Кубка наций, чемпионатов мира и Европы.

UCI объявил о допуске россиян с 1 июня при соблюдении рекомендаций МОК. Они включают нейтральный статус, индивидуальный допуск, отсутствие контрактов с силовыми структурами и Вооруженными силами.