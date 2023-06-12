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UCI одобрил нейтральный статус Смирнову и еще пяти российским велогонщикам

Спортсмены смогут выступить на чемпионате мира.
12 июня 2023 21:51
автор: Максим Скороходов

Международного союза велосипедистов (UCI) объявил, что шесть российских спортсменов получили нейтральный статус.

Среди них победитель Европейских игр Иван Смирнов, а также Вячеслав Иванов, Даниил Зараковский, Сергей Мальнев, Илья Савекин и Илья Щегольков.

Все эти спортсмены допущены до этапов Кубка наций, чемпионатов мира и Европы.

UCI объявил о допуске россиян с 1 июня при соблюдении рекомендаций МОК. Они включают нейтральный статус, индивидуальный допуск, отсутствие контрактов с силовыми структурами и Вооруженными силами.

источник: Международный союз велосипедистов
UCI одобрил нейтральный статус Смирнову и еще пяти российским велогонщикам
Спортсмены смогут выступить на чемпионате мира.
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