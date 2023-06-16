Швейцарский велогонщик умер от травм, полученных после падения

Швейцарский велогонщик Джино Медер умер после падения на пятом этапе многодневки «Тур Швейцарии».

15 июня спортсмен упал на высокий скорости в овраг и был госпитализирован.

«Несмотря на все усилия персонала больницы, Джино не смог справиться с этим его последним и самым большим испытанием. Мы попрощались с одной из сияющих звезд нашей команды», - говорит в заявлении пресс-службы Bahrain Victorious, команды за которую выступал Медер.

Шестой этап «Тура Швейцарии» отменен, вместо него пройдет совместный заезд велосипедистов на 30 км в память о покойном.