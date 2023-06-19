В Сергиевом Посаде во время велозаезда умер один из участников

Один из участников группового велосипедного заезда соревнований серии CyclingRace скончался в Сергиевом Посаде, сообщается в Telegram-канале серии.

По данным источника, во время заезда мужчине стало плохо, медики оказали ему помощь, но реанимационные процедуры не помогли и тот скончался.

По сообщению организаторов, участник предоставил все необходимые для допуска документы, но организм не справился с нагрузкой.

Всего более 600 гонщиков приняло участие в двухдневной велогонки в Сергиевом посаде. В числе дисциплин - индивидуальная гонка на 20 км с раздельным стартом для подготовленных участников по холмистому рельефу, групповая велогонка на 103 км и велозаезд на 53 км для новичков и любителей.