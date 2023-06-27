Велогонка «Золото Ладоги» пройдет в 8 городах Ленинградской области и Карелии

Многодневная велогонка «Золото Ладоги» впервые пройдет с 12 по 20 июля по Ленинградской области и Республике Карелия вокруг Ладожского озера.

«Нам важно создавать свою линейку соревнований, а также расширять географию велосипедного спорта. Ленинградская область и Республика Карелия впервые примут такое масштабное событие. В многодневке «Золото Ладоги» примут участие сильнейшие юниоры и мужчины. Гонка станет своеобразным смотром талантов, которые через несколько лет выйдут на первые роли в сборной России. Хочу поблагодарить Минспорт и Фонд Росконгресс за поддержку. Нам очень импонирует намерение сделать из велогонки праздник для спортсменов и зрителей. «Золото Ладоги» станет возможностью через велоспорт рассказать о туристической привлекательности Ладожского озера. А благодаря этому наш спорт получит новую аудиторию, а сама гонка – оригинальное звучание», – заявил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

Старт и финиш семидневной велогонки пройдут в праздничном формате на автодроме «Игора драйв», который уже стал центром притяжения для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Маршрут многодневки охватит восемь городов и более 40 населенных пунктов в Ленинградской области и Республике Карелия, приковывая внимание жителей к масштабному и эффектному зрелищу.

Шестой и седьмой этапы велогонки будут посвящены 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Финиш шестого этапа состоится возле музея-панорамы «Прорыв». Велогонщики возложат цветы у музея, расположенного на месте, где в январе 1943 года 63-я стрелковая дивизия Ленинградского фронта перешла в наступление и совершила прорыв, позволивший построить железнодорожный путь в Ленинград – «Дорогу Победы». Седьмой этап велогонки начнется с «километров памяти». Гонщики проедут по Дороге жизни от п. Осиновец до мемориала «Разорванное кольцо».

Общая протяженность маршрута «Золота Ладоги» составит 1015 км.