Трехкратный чемпион мира по велогонкам получил условный тюремный срок 

Чемпион мира в групповой гонке, велогонщик из Словакии, Петер Саган был приговорен к условному сроку в три месяца за вождение транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Monaco‑Matin.

Как утверждает источник, инцидент произошел в Монако, 12 мая, когда сотрудники полиции заметили 33-летнего атлета за рулем скутера. Словак пытался припарковать транспорт, однако офицеры задержали его и установили с помощью медицинского теста, что тот находится в нетрезвом состоянии.

По итогам расследования местный суд приговорил велогонщика к трем месяцам тюрьмы условно.

Добавим, что Саган является трехкратным чемпионом мира в групповой гонке и единственным велогонщиком в истории, которому удалось выиграть мировое первенство три раза кряду.