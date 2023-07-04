Протестующие продолжают попытки сорвать «Тур де Франс»

Полиция Испании предотвратила попытку срыва стартового этапа веломногодневки «Тур де Франс», сообщает ABC.

По данным источника, группа активистов намеревалась заковать себя в цепи по ходу маршрута первого этапа и тем самым сорвать гонку. Полиции удалось предотвратить их действия и изъять у правонарушителей цепи.

Во время второго этапа, который также проходил в Испании, велогонщики жаловались на появление на дороге канцелярских кнопок, из-за которых ряд участников прокололи шины.

В ходе третьего этапа кнопки появились уже на территории Франции. Четвертый этап веломногодневки состоится во вторник и пройдет по маршруту между коммунами Дакс и Ногаро.

Во Франции продолжаются протесты, вызванные убийством сотрудниками полиции 17-летнего подростка, который отказался подчиняться их требованиям во время досмотра на дороге.