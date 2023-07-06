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Российская велогонщица Крылова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление допинга 

В апреле текущего года в организме спортсменки обнаружили запрещенное вещество. 
06 июля 2023 17:55
автор: Глеб Шевяков

Тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян рассказал, что кубанская велогонщица Седа Крылова получила дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Крылова дисквалифицирована на четыре года. Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе, взятой у спортсменки в конце апреля. Это было внесоревновательное тестирование. У нее были выявлены некоторые проблемы с сердцем Она решила действовать самостоятельно, обратилась в медицинскую клинику. Врач выписал ей триметазидин, который впоследствии и был обнаружен в допинг-пробе», — приводит слова 31-летнего специалиста ТАСС.

Добавим, что в результате дисквалификации Крылова сможет возобновить спортивную карьеру 25 мая 2027 года. 28-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль на Спартакиаде в прошлом году на этапе групповой велошоссейной гонки, а также выиграла групповую гонку на чемпионате России в 2021 году.

источник: ТАСС
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