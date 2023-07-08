ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рекордсмен «Тур де Франс» сошел после падения на этапе

Британцу так и не удалось превзойти рекорд бельгийца Эдди Меркса.
08 июля 2023 21:26
автор: Александр Евграфов

Британский велогонщик Марк Кавендиш не смог стать единственным рекордсменом по победам на этапах многодневной велогонки «Тур де Франс». После падения на восьмом этапе он вынужден был прекратить борьбу, сообщают в соцсетях организаторы соревнований.

Ранее 38-летний Кавендиш, выступающий за команду «Астана», объявил, что участвует в своей последней гонке «Тур де Франс». В его карьере 34 победы на этапах многодневки, столько же у бельгийца Эдди Меркса.

За 63 км до финиша восьмого этапа британец не справился с управлением и упал. По данным агентства «Франс Пресс», у велосипедиста сломана ключица.

На счету Кавендиша еще три победы на этапах «Вуэльты» и 16 побед на «Джиро д’Италия». Кавендиш также является чемпионом мира 2011 года в групповых гонках и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в омниуме.

источник: AFP
Российская велогонщица Крылова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление допинга 
В апреле текущего года в организме спортсменки обнаружили запрещённое вещество. 
06.07.2023 17:55
Велоспорт
автор: Глеб Шевяков
Протестующие продолжают попытки сорвать «Тур де Франс»
Разные группировки используют для этого разные методы.
04.07.2023 11:33
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Трехкратный чемпион мира по велогонкам получил условный тюремный срок 
Суд Монако приговорил спортсмена к трем месяцам испытательного срока. 
28.06.2023 23:34
Велоспорт
автор: Глеб Шевяков
Велогонка «Золото Ладоги» пройдет в 8 городах Ленинградской области и Карелии
Общая протяженность маршрута составит более 1000 км.
27.06.2023 18:40
Велоспорт
автор: Сергей Иванов
В Сергиевом Посаде во время велозаезда умер один из участников
Реанимационные процедуры не помогли
19.06.2023 12:08
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Главный тренер сборной РФ считает, что российские велогонщики смогут отобраться на ОИ-2024
Соревнования пройдут в Париже.
17.06.2023 13:18
Велоспорт
автор: Александр Поволоцкий
Швейцарский велогонщик умер от травм, полученных после падения
Спортсмену было 26 лет.
16.06.2023 15:30
Велоспорт
автор: Максим Скороходов
UCI одобрил нейтральный статус Смирнову и еще пяти российским велогонщикам
Спортсмены смогут выступить на чемпионате мира.
12.06.2023 21:51
Велоспорт
автор: Максим Скороходов
UCI одобрил нейтральный статус двум российским велогонщикам
Решение касается шоссейных и трековых велогонщиков.
08.06.2023 11:15
Велоспорт
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.