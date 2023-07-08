Рекордсмен «Тур де Франс» сошел после падения на этапе

Британский велогонщик Марк Кавендиш не смог стать единственным рекордсменом по победам на этапах многодневной велогонки «Тур де Франс». После падения на восьмом этапе он вынужден был прекратить борьбу, сообщают в соцсетях организаторы соревнований.

Ранее 38-летний Кавендиш, выступающий за команду «Астана», объявил, что участвует в своей последней гонке «Тур де Франс». В его карьере 34 победы на этапах многодневки, столько же у бельгийца Эдди Меркса.

За 63 км до финиша восьмого этапа британец не справился с управлением и упал. По данным агентства «Франс Пресс», у велосипедиста сломана ключица.

На счету Кавендиша еще три победы на этапах «Вуэльты» и 16 побед на «Джиро д’Италия». Кавендиш также является чемпионом мира 2011 года в групповых гонках и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в омниуме.