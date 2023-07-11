Международный союз велосипедистов допустил 18 российских спортсменов к соревнованиям

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил 18 российских спортсменов международным соревнованиям. Все они будут выступать в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

По данным источника нейтральный статус от организации получили россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова и Егор Игошев.

Еще четверым спортсменам было отказано в допуске и предоставлении нейтрального статуса. Это Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Савелий Лаптев.