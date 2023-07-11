ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Международный союз велосипедистов допустил 18 российских спортсменов к соревнованиям

Еще четверым велогонщикам в допуске было отказано.
11 июля 2023 18:21
автор: Александр Евграфов

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил 18 российских спортсменов международным соревнованиям. Все они будут выступать в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

По данным источника нейтральный статус от организации получили россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова и Егор Игошев.

Еще четверым спортсменам было отказано в допуске и предоставлении нейтрального статуса. Это Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Савелий Лаптев.

источник: ТАСС
Рекордсмен «Тур де Франс» сошёл после падения на этапе
Британцу так и не удалось превзойти рекорд бельгийца Эдди Меркса.
08.07.2023 21:26
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Российская велогонщица Крылова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление допинга 
В апреле текущего года в организме спортсменки обнаружили запрещённое вещество. 
06.07.2023 17:55
Велоспорт
автор: Глеб Шевяков
Протестующие продолжают попытки сорвать «Тур де Франс»
Разные группировки используют для этого разные методы.
04.07.2023 11:33
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Трехкратный чемпион мира по велогонкам получил условный тюремный срок 
Суд Монако приговорил спортсмена к трем месяцам испытательного срока. 
28.06.2023 23:34
Велоспорт
автор: Глеб Шевяков
Велогонка «Золото Ладоги» пройдет в 8 городах Ленинградской области и Карелии
Общая протяженность маршрута составит более 1000 км.
27.06.2023 18:40
Велоспорт
автор: Сергей Иванов
В Сергиевом Посаде во время велозаезда умер один из участников
Реанимационные процедуры не помогли
19.06.2023 12:08
Велоспорт
автор: Александр Евграфов
Главный тренер сборной РФ считает, что российские велогонщики смогут отобраться на ОИ-2024
Соревнования пройдут в Париже.
17.06.2023 13:18
Велоспорт
автор: Александр Поволоцкий
Швейцарский велогонщик умер от травм, полученных после падения
Спортсмену было 26 лет.
16.06.2023 15:30
Велоспорт
автор: Максим Скороходов
UCI одобрил нейтральный статус Смирнову и еще пяти российским велогонщикам
Спортсмены смогут выступить на чемпионате мира.
12.06.2023 21:51
Велоспорт
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.