Международный союз велосипедистов запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трансгендерам, людям, сменившим пол, принимать участие в женских соревнованиях под эгидой организации, сообщается на сайте UCI.

Запрет распространяется на соревнования всех категорий и дисциплин. Он будет касаться трансгендеров, которые сменили пол после полового созревания. Трансгендеры однако могут быть допущены без ограничений до соревнований в открытой категории, которая ранее была только мужской.

Ранее британская Федерация велосипедного спорта приняла подобный запрет для трансгендеров на все соревнования на территории страны.