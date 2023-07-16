Из-за болельщика на «Тур де Франс» произошёл массовый завал велогонщиков

В ходе 15-го этапа многодневной гонки «Тур де Франс» произошёл инцидент с участием болельщика.

Как сообщает пресс-служба соревнований, на маршруте Ле-Же — Сен-Жерве-ле-Бен случился массовый завал гонщиков. В аварии столкнулись около 100 спортсменов.

Отмечается, что инцидент спровоцировал зритель. Болельщик выставил далеко от себя руку со смартфоном, чтобы сделать селфи. Он зацепил одного из гонщиков, с которого начался завал.

Добавим, что в результате аварии никто сильно не пострадал и все велогонщики вернулись на трассу.