Кузнецов высказался о выступлении россиян на соревнованиях в нейтральном статусе

Советский и российский тренер по велоспорту Александр Кузнецов выразил мнение по поводу участия спортсменов из России в международных турнирах строго в нейтральном статусе.

«Многие критикуют нейтральный статус, но это глупости. Сейчас самое важное — сохранить спортсменов. Мы для своих парней делаем все. Обеспечили им не шикарный, но нормальный соревновательный уровень на гонках в Италии, в Испании. Каждый спортсмен воспитывается десяток лет, вид спорта встает на ноги десятилетиями, и потерять это сейчас — отстать на многие годы, догонять будет крайне сложно», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Добавим, что в феврале 2022 года по рекомендации МОК спортивные федерации отстранили российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Весной нынешнего года комитет опубликовал новые рекомендации, согласно которым призвал допустить атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе, если они не связаны с вооруженными силами своих стран.