Датчанин Вингегор второй год подряд выиграл «Тур де Франс»

Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma победил в генеральной классификации многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс», которая в этом году проходила в 110-й раз в своей истории.

Заключительный этап был протяженностью 115,5 км и традиционно носил символический характер, когда гонщики финишируют на Елисейских полях в Париже.

Вингегор возглавил общий зачет после шестого этапа и не терял лидерства. Для датчанина эта победа стала второй подряд и в карьере.

Вторым в общем зачете стал победитель «Тур де Франс» 2020 и 2021 года словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates, замкнул тройку лучших его напарник британец Адам Йейтс.

В этом году маршрут веломногодневки пролегал по территории Испании и Франции.